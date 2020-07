Riunione degli ingegneri al Filadelfia... con la mascherina della Juventus - Toro.it

La riunione di ingegneri e architetti al Filadelfia sta facendo infuriare i tifosi granata: ora spunta un selfie con tanto di mascherina della Juventus

Come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, ieri pomeriggio, mentre la squadra di Moreno Longo si apprestava a scendere in campo contro l’Hellas Verona, al Filadelfia si è tenuta una riunione dell’ordine degli ingegneri e di quello degli architetti. Un evento che sta ora facendo molto discutere (e infuriare) i tifosi del Torino. Rabbia che sta crescendo anche per via di un selfie che ha iniziato a circolare sui social network: nella foto si può vedere uno dei partecipanti all’assemblea posare di fronte alla tribuna del Tempio granata con la mascherina ufficiale della Juventus.