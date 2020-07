Toro, l'allenamento a Coverciano di lunedì 20 luglio 2020

L’allenamento del Toro / I granata si sono allenati a Coverciano, suddivisi in due gruppi: defaticamento per i giocatori impegnati con la Fiorentina

Il Torino, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina, è rimasto nel capoluogo toscano, dove ha svolto il consueto allenamento del giorno dopo la partita. I granata si sono recati al Centro Tecnico Federale di Coverciano, per preparare la sfida con il Verona, in programma per mercoledì 22 luglio alle ore 21.45. Longo ha suddiviso i suoi in due gruppi coem di consueto, facendo svolgere del alvoro defaticante a chi ha giocato contro la Viola, ed una sessione invece tecnica per il resto della squadra. Per domani è in programma un allenamento tecnico-tattico.