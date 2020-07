Toro, l'allenamento al filadelfia del 17 maggio 2020

L’allenamento del Toro al Filadelfia / Seduta di scarico per i granata impegnati contro il Genoa, seduta tecnica per gli altri

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Genoa, i granata si sono ritrovati questa mattina sul campo del Filadelfia per cominciare i lavori in vista della trasferta di Firenze in programma per domenica sera. I granata impegnati nella sfida contro i liguri hanno svolto un programma defaticante diviso tra lavoro in palestra e in piscina mentre il resto del gruppo ha svolto il programma tecnico chiudendo la seduta con una partitella a tempo ridotto. Il Torino si ritroverà nuovamente al Filadelfia nella mattinata di domani per una seduta tecnico-tattica che sarà seguita dal pranzo e dalla partenza per il ritiro prepartita.