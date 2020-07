Toro, seduta al Fila dopo il Brescia: domani Longo ha concesso un giorno di riposo

Torino, la ripresa al Filadelfia: doppia sessione per i granata. Longo ha però concesso il primo giorno di riposo per domani dalla ripresa della Serie A

Una vittoria dal valore speciale contro il Brescia. I granata sono infatti riusciti a portarla a casa con una rimonta che ha permesso a tutti e 3 gli attaccanti di tornare al gol. La prossima sfida, che vedrà il Toro scontrarsi con l’Inter lunedì alle ore 21.45, permetterà a Longo ed i suoi di rifiatare e preparare al meglio il match. Il tempo a disposizione è infatti maggiore rispetto a quello avuto per le partite precedenti. Oggi sessione di lavoro al Filadelfia, tra palestra e piscina per chi ha giocato ieri. Gli altri hanno invece svolto l’allenamento al campo, con una partitella a campo ridotto. Domani arriva però il primo giorno di riposo dalla ripresa del campionato. I granata possono staccare la spina per poi concentrarsi al meglio sull’Inter.