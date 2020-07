Torino, Millico torna in gruppo: escluse fratture - Toro.it

L’allenamento del 7 luglio 2020: Vincenzo Millico è tornato in gruppo alla vigilia di Torino-Brescia. Gli esami confortano

Millico c’è. Dopo lo spavento di ieri, ecco il sollievo nell’allenamento del 7 luglio 2020. L’attaccante del Torino è tornato in gruppo dopo il piccolo infortunio al piede destro che lo ha costretto ad approfondimenti strumentali. Per fortuna nessuna complicazione, come si legge nel comunicato del club granata: il classe 2000 non ha riportato fratture. “La diagnosi è: distorsione di modesta entità al quarto dito del piede destro”, ma in campo al Filadelfia l’ex Primavera ci è andato comunque. E ora spera nella convocazione per il Brescia, sfida per la quale questo pomeriggio si sono preparati Belotti e compagni. Domani sono in programma la rifinitura e l’annuncio dei convocati.

Andrea Belotti al FIladelfia