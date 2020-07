Filadelfia, l'allenamento del 6 luglio 2020: out Millico

La seduta di allenamento al Filadelfia / L’attaccante Vincenzo Millico si è fermato per un infortunio al piede destro che verrà valutato

Il Torino di Moreno Longo si è riunito questo pomeriggio sul campo del Filadelfia per la consueta seduta di allenamento giornaliera. In programma lavoro tecnico-tattico in vista della sfida di mercoledì sera contro il Brescia in programma alle 21:45 allo stadio Grande Torino. In vista dello scontro salvezza, il tecnico granata ha diretto una serie di esercitazioni a tema prima di concludere la seduta con una partitella a tempo e campo ridotto. Le brutte notizie però arrivano dall’infermeria: si è infatti fermato Vincenzo Millico che è incappato in un infortunio al piede destro che verrà valutato nei prossimi giorni con esami strumentali.