Torino subito al lavoro al Filadelfia per preparare la partita col Brescia - Toro.it

Dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus, il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia per preparare la partita di mercoledì col Brescia

Mattinata di lavoro al Filadelfia per il Torino che, dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus, ha iniziato a preparare la partita di mercoledì sera contro il Brescia. Moreno Longo ha diviso la squadra in due gruppi: sessione di scarico per chi ha giocato ieri, allenamento tattico sul campo per chi invece non è stato impiegato contro la Juventus.