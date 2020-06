Toro, il programma al Filadelfia: rifinitura in vista del Cagliari

Il programma del Torino al Filadelfia, prevede la rifinitura e la partenza per la trasferta di Cagliari, in vista del match di sabato sera

Tutto pronto per la trasferta di Cagliari, con il match contro i rossoblu in programma per sabato alle ore 19.30. Longo, che ha recuperato Verdi, tornato in gruppo nell’ultimo allenamento, rifinirà gli ultimi dettagli prima della partenza per il capoluogo sardo. La vittoria con l’Udinese ha dato la giusta motivazione ai suoi, pronti perciò ad affrontare l’ultimo match prima del tour de force che li vedrà impegnati contro Lazio e Juventus. Questa mattina ci sarà infatti la rifinitura, seguita dal pranzo e dal viaggio verso la prossima avversaria.