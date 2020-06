Fildelfia, il Toro ritrova Verdi: l'attaccante di nuovo in gruppo - Toro.it

L’allenamento del Toro al Filadelfia / Seduta divisa tra lavoro atletico e tattico: Simone Verdi ha sostenuto tutto l’allenamento in gruppo

Buone notizie per il Torino che nell’allenamento di questa mattina ha ritrovato Simone Verdi. L’attaccante granata, fermato per un infortunio muscolare ad inizio mese durante un allenamento, ha svolto questa mattina tutta la seduta insieme ai propri compagni di squadra. Al Filadelfia il Torino ha svolto una prima parte di lavoro atletico in palestra per spostarsi poi sul campo e proseguire la preparazione in vista della sfida di sabato sera contro il Cagliari. Dopo la prima vittoria stagionale, Longo cerca la sua personale doppietta per mettere in cantiere un altro mattoncino verso la salvezza. E potrà farlo contando anche sulla presenza di Simone Verdi.