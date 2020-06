Torino, si riparte al Filadelfia: riatletizzazione per Verdi - Toro.it

L’allenamento del 24 giugno 2020: il Torino torna in campo dopo la vittoria contro l’Udinese. Doppio programma di lavoro, Verdi a parte

Non perde tempo, il Torino di Moreno Longo. Dopo la vittoria di ieri sera contro l’Udinese, i granata sono tornati in campo al Filadelfia questa mattina, già proiettati verso la trasferta di Cagliari di sabato 27 giugno alle 19.30. Il gruppo si è diviso in due: i titolari dell’infrasettimanale hanno svolto un programma defaticante, in palestra e piscina. Tutti gli altri si sono invece dedicati a una partitella a campo ridotto. Simone Verdi sta proseguendo il percorso di recupero dopo l’infortunio muscolare: l’attaccante ha svolto un lavoro di riatletizzazione.