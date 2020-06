Torino, dal Filadelfia: infortunio alla caviglia per Gonella - Toro.it

Dopo il pareggio contro il Parma, il Torino è tornato ad allenarsi in vista dell’Udinese: defaticante per i titolari, tecnico-tattico per gli altri. Stop Gonella

E’ tornato subito ad allenarsi al Fildelfia, il Torino di Moreno Longo. Dopo la sfida contro il Parma – pareggiata per 1-1 – i granata dovranno subito rimettersi in forze: martedì, ancora nello stadio di casa, arriverà l’Udinese. Moreno Longo ha guidato un doppio programma di lavoro. I titolari hanno svolto una sessione defaticante, tutti gli altri invece si sono dedicati ad esercitazioni tecniche e partitelle a tema. Sul fronte infortunati c’è un aggiornamento: il Primavera Gonella, uno degli aggregati alla prima squadra, ha terminato anzitempo la seduta per un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale occorreranno ulteriori accertamenti.