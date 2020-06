Torino, l'allenamento al Filadelfia del 19 giugno 2020

L’allenamento del Torino / Seduta pomeridiana al Filadelfia: Ansaldi e Verdi hanno continuato nel lavoro riabilitativo. Domani la rifinitura

Penultimo allenamento del Torino al Filadelfia prima della ripartenza del campionato che per i granata coinciderà con la sfida di domani sera contro il Parma. Sotto gli occhi attenti di Longo, Belotti e compagni hanno svolto questo pomeriggio una seduta tecnico-tattica proprio per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del match contro il Crociati. Ancora a parte Ansaldi e Verdi che hanno proseguito nel lavoro personalizzato e riabilitativo. Il Torino tornerà poi in campo domani mattina per la consueta seduta di rifinitura.