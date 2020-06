Torino, dal Filadelfia: Longo lavora sulle palle inattive - Toro.it

L’allenamento del 18 giugno 2020 al Filadelfia: il Torino prosegue nella preparazione in vista della sfida contro il Parma. Ansaldi non rientra

Senza alcuna novità sul fronte Ansaldi, a questo punto sicuro assente della sfida contro il Parma, Moreno Longo ha lavorato con i superstiti al Filadelfia per preparare il rientro in campo del suo Torino. Nell’allenamento mattutino svolto oggi, 18 giugno 2020, al Filadelfia, la squadra ha affrontato alcune esercitazioni tattiche con partite a tema e in seguito un programma specifico per le palle inattive. Domani sarà giorno di vigilia, con la rifinitura e la partenza per il ritiro prepartita.