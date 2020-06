Filadelfia, il battesimo di Vagnati: il dt ha partecipato al CdA

Primo CdA dopo l’emergenza coronavirus: presente anche il dt Davide Vagnati, che si è presentato ai consiglieri della Fondazione Filadelfia

Il primo era stato Ventura: aveva partecipato alle riunioni della Fondazione Filadelfia quando si era discusso della famosa copertura, quelle vele anti-veduta che però al momento non risultano utilizzate. L’ultimo in ordine di tempo è stato invece il nuovo direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, che nel pomeriggio di oggi ha preso parte al primo CdA dopo l’emergenza coronavirus della Fondazione Filadelfia. Un modo per presentarsi ai consiglieri a poche settimane dal suo arrivo a Torino. CdA che come già era accaduto nel mese di gennaio, ha preso atto della possibilità di realizzare il secondo lotto, che ad oggi risulta ancora da portare a termine, insieme al terzo lotto.

Filadelfia, i lavori in Via Giordano Bruno

A proposito di Museo: come già deliberato prima della pandemia, sull’area di Via Giordano Bruno sono iniziati i lavori dopo la concessione fatta dalla Fondazione al Toro. Lavori rimandati a causa del lockdown e totalmente a carico della società granata che, previa una comunicazione con preavviso di tre mesi, dovrà poi restituire l’area.