Torino, dal Filadelfia: Ansaldi, Parma sempre più lontano - Toro.it

L’allenamento del 16 giugno 2020 al Filadelfia: il Torino effettua una doppia sessione, Ansaldi non lavora con il gruppo. Longo lavora sulla tattiva

Doppia sessione al Filadelfia, a quattro giorni dalla sfida contro il Parma. Moreno Longo ha guidato i suoi in una lunga giornata di lavoro, che ha visto i calciatori granata dapprima impegnati sulla parte atletica tra palestra e campo e in seguito sulla tattica. Il tecnico non ha potuto contare su Cristian Ansaldi, che prosegue nel suo allenamento specifico dovuto ai problemi muscolari che lo affliggono da qualche giorno. L’argentino è sempre più a rischio forfait per la sfida di sabato contro i ducali.