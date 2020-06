Il Torino si è allenato al Filadelfia in vista della sfida con il Parma, in programma per sabato 20 giugno alle ore 19.30

Manca sempre meno alla sfida tra Torino e Parma, in programma per sabato 20 giugno alle ore 19.30. Il match tanto atteso sarà il primo dei 13 restanti prima della chiusura del campioanto. Il Torino di Longo è tornato questa mattina a prepararsi, per tentare di portare a casa i tre punti. I granata devono infatti risalire la china per allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione. Nell’allenamento di oggi, il tecnico granata ha voluto concentrarsi sulla parte tecnico-tattica dopo una prima fase di riscaldamento. Ha infatti fatto concentrare i suoi sul possesso palla con alcuni esercizi specifici ed esercitaizoni. Allenamento ancora differenziato per Ansaldi, che ha avuto problemi al polpaccio. Domani è prevista una doppia sessione di allenamento.