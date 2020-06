Longo prova il 4-4-2 con Zaza e Belotti: una doppietta a testa per i due attaccanti - Toro.it

Partitella in famiglia questa mattina per il Torino. Sotto gli occhi di Cairo, Longo prova il 4-4-2: Zaza e Belotti in attacco insieme si esaltano

Andrea Belotti e Simone Zaza insieme possono giocare e possono fare bene: Moreno Longo lo ha sempre saputo e ne ha avuto un’ulteriore dimostrazione questa mattina, quando li ha provati insieme nella partitella in famiglia. Il tecnico granata ha provato il 4-4-2, con De Silvestri, Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa (il brasiliano ha agito da terzino sinistro), Edera, Rincon, Meité e Berenguer a centrocampo, Zaza e Belotti in attacco. I due attaccanti hanno messo a segno una doppietta a testa nel 6-2 con cui la squadra titolare ha battuto le riserve. Le altre reti sono state siglate da Izzo e Edera, i marcatori avversari sono stati Lukic e Aina. Ad assistere all’allenamento era presente anche il presidente Urbano Cairo.

Torino: le formazioni della partitella

Queste le due formazioni. I portieri si sono invertiti a metà partita:

Squadra granata (4-4-2): De Silvestri, Nkoulou, Izzo, Bremer; Edera, Rincon, Meite, Berenguer; Zaza, Belotti.

Con la pettorina (4-3-3): Ghazoini, Lyanco, Djidji, Celesia; Sandri, Adopo, Lukic; Greco, Singo, Aina.