Torino, il programma del 13 giugno 2020 al Filadelfia

Seduta mattutina in programma per il Torino di Longo: continua la preparazione atletica e tattica in vista della prima sfida contro il Parma

La ripresa del campionato si avvicina a passi rapidissimi e per il Torino di Longo la sfida contro il Parma sarà la prima di una lunga serie di partite fondamentali da non sbagliare. Ecco perchè il tecnico granata sta lavorando duramente per preparare al meglio la squadra che nell’arco di un mese si giocherà il tutto per tutto per rimanere in Serie A. Preparazione e attenzione ai dettagli che Belotti e compagni riprenderanno questa mattina al Filadelfia nella consueta sessione di allenamento. Il conto alla rovescia è ufficialmente scattato.