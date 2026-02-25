Nelle ultime 8 partite il Torino ha fatto molto male e l’attacco si è smarrito: ecco i numeri della crisi granata

Torino che trema dopo il 3-0 di Genoa perché la Serie B dista pochi punti. Ci sono squadre meno attrezzate certo, ma il momento del Torino è negativo più che mai. Oltre alla difesa, che dalle 5 sberle di San Siro di agosto è sempre stata la peggiore in pratica, adesso anche l’attacco si è bloccato e si è smarrito. Dopo Verona-Torino 3-0 i granata hanno smesso di fare le cose fatte bene. Sono infatti arrivati, in 8 partite, solo 4 punti. 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte. Quella contro il Genoa è stata la batosta finale senza ombra di dubbio. Numeri negativi e che preoccupano arrivati alla 27^ giornata da giocare.

Pochi gol fatti e tanti subiti

Nelle ultime 8 solo 5 gol fatti a fronte dei 19 subiti. Una marcia che ha fatto scivolare i granata nei bassifondi della graduatoria. In totale in 26 partite i gol fatti sono 25 e i subiti sono 47. Il doppio praticamente. 7 vittorie, 6 pareggi e ben 13 sconfitte.

I gol da chi arrivano?

Gli attaccanti a disposizione del Torino sono adesso 5: Simeone, Adams, Zapata, Kulenovic e Njie. Aboukhlal gioca sulla fascia e Ngonge se n’è andato. Vlasic gioca più indietro. E degli ultimi 5 gol segnati nelle ultime 8 partite dal Toro solo uno è arrivato da un attaccante e si tratta di Ché Adams, attualmente infortunato, contro il Lecce in casa che è valso i 3 punti. Per il resto hanno segnato Casadei (Torino-Udinese 1-2), Casadei e Maripan (Fiorentina-Torino 2-2) e Vlasic (Torino-Bologna 1-2). Troppi pochi gol e troppi pochi gol dagli attaccanti. Casadei è uno dei più in forma ed è un vero e proprio mistero come mai non abbia giocato contro il Genoa.