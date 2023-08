I precedenti di Torino-Cagliari / Regna l’equilibrio generale tra le due formazioni: al Grande Torino, granata favoriti

Dopo la Coppa Italia, il Torino si prepara a inaugurare la nuova stagione anche sul fronte campionato. Ad attenderlo, il Cagliari neopromosso di Claudio Ranieri. Un’avversaria dalle motivazioni alte per questo inizio, che avrà come obiettivi primari continuità e conferme, gli stessi dei granata. Dando uno sguardo al passato, regna l’equilibrio tra le due formazioni, ma ad essere leggermente favoriti sono gli uomini di Juric: su 70 incontri, ne hanno vinti 25 contro i 22 avversari, contornati da 23 pareggi. Poca distanza anche sul fronte gol con 81 fatti e 77 subiti. Più distanti i dati sui match in casa Toro: i granata se ne sono aggiudicati 17 su 35, pareggiati 10 e persi solamente 8 (52 gol fatti e 39 subiti). L’ago della bilancia pende quindi dal lato della Mole, anche se gli ultimi precedenti dicono il contrario.

Torino-Cagliari 5-1, nel 2016 la manita granata

Primo fra tutti, il 5-1 collezionato nel 2016 sotto la guida di Mihajlovic. Nel freddo della serata del 5 novembre al Grande Torino, è di nuovo tempo di calcio. I granata, che possono affidarsi alle qualità di Joe Heart, Ljajic e il Belotti dei tempi d’oro, scendono in campo contro Borriello e compagni. Non passa molto tempo per comprendere l’andamento della partita: Belotti dopo due minuti, Ljajic all’11 e Benassi al 38′ firmano il 3-0 nel primo tempo. Il Cagliari cerca la reazione e la trova con Melchiorri, che accorcia le distanze. Alla ripresa però, scoppia il caos dal alto rossoblu: Baselli apre le danze, rincarando la dose e incrementando il nervosismo avversario che sfocia nell’espulsione di Dessena al 58′. In inferiorità numerica, ecco che Tachsidis, atterra il Gallo un minuto dopo, regalando la ciliegina agli avversari: dal dischetto, Belotti non sbaglia, chiude la partita con una manita.

Torino-Cagliari 2-3, sconfitta nel 2020 sotto il segno del Covid

Combattuto ma meno proficuo uno degli ultimi match tra le mura del Grande Torino. Si tratta del 2-3 rimediato a ottobre 2020, a Covid ancora attivo e con capienza ridotta. Ad aprire le danze è il Gallo dopo pochi minuti, ma la risposta dei rossoblu non tarda ad arrivare e porta la firma di Joao Pedro. Replica poi Simeone, che porta avanti i suoi. I granata, ancora a secco di vittorie, cercano di ribaltarla, sempre con il Gallo, che al 49′ insacca il pallone nella rete dal dischetto. La speranza si ravviva ma ci pernza Simeone a spegnerla al 73′ sfruttando un errore difensivo avversario.

Torino Cagliari 1-2: l’ultimo precedente porta la firma di Bellanova

Poco fortunato anche l’ultimo precedente. È il 27 febbraio 2022 e il Toro di Juric deve confrontarsi con un pezzo di passato granata: Walter Mazzarri, che in quel momento è sulla panchina del Cagliari. Un match che, nonostante la partenza sprint, segna Juric e i suoi con la quinta sfida consecutiva senza i tre punti. Nonostante le diverse occasioni create dai padroni di casa, è Bellanova a sbloccare la sfida. Belotti la riassesta a 9 miunuti dalla ripresa, e i suoi prendono coraggio. Nel loro momento migliore però, un tiro di Deiola dal limite beffa Milinkovic-Savic, condannando il Toro e consegnando i tre punti ai rossoblu.