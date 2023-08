Nel giorno dell’inizio della Serie A, il calcio italiano è in lutto: è morto Carlo Mazzone all’età di 86 anni

Calcio italiano in lutto nel giorno dell’inizio della stagione 2023/2024. È morto Carlo Mazzone, storico allenatore di club come Roma, Ascoli e Brescia tra le altre. L’86enne, inoltre, deteneva il record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando anche gli spareggi. È stato mentore di diversi giocatori, tra cui Pep Guardiola al Brescia e Francesco Totti, che ha lanciato in prima squadra nella Roma.