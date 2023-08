Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali giornali che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

Tuttosport

Altri 3 rinforzi in 12 giorni per l’EuroToro. Juric aspetta

In assenza di uscite “pesanti” servono ancora un esterno, un trequartista e un attaccante

Il prestito con diritto per ora frena Barrow

Il Toro lo ha chiesto con questa formula, ma la punta e il Bologna chiedono l’obbligo di acquisto

Vanja, adesso o mai più. Serve un salto di qualità

La svolta decisiva con il nuovo preparatore Cataldi: “Lavoriamo per farlo diventare un top”

La Gazzetta dello Sport

Tutti per Sanabria

Radonjic o Karamoh accanto a Tonny. Il Toro cerca gol

La Stampa

Cagliari al debutto e il colpo Barrow, la doppia partita del nuovo Toro

Domani il duello con i sardi al Grande Torino. L’attaccante in uscita dal Bologna è la prima scelta di Juric

Corriere Torino

“Io credo nel Toro”

Domani con il Cagliari è la partita di Selvaggi. Dalla Sardegna ai granata con 15 reti: “Oggi scommetto su Pellegri e Bellanova, talenti con un futuro”