Domani contro il Cagliari Perr Schuurs sarà titolare al centro della difesa: su di lui, però, sembra essersi piombata l’Inter

Vigilia di campionato, in casa Torino. Domani alle 18:30 si aprirà ufficialmente la Serie A dei granata che, dopo la vittoria nel primo turno di Coppa Italia, esordiranno contro il neopromosso Cagliari di Claudio Ranieri. Pochi dubbi di formazione per Ivan Juric, che riparte dalle certezze dello scorso anno. In primis, la difesa con i nomi di Alessandro Buongiorno e Perr Schuurs. A proposito di quest’ultimo, non era scontato che al 20 di agosto fosse ancora un calciatore del Torino, soprattutto facendo un passo indietro e guardando la sua estate. L’olandese, infatti, già dalla sfida contro l’Inter che ha chiuso l’ultimo campionato sembrava non dover più vestire la maglia granata, così come anche nei primi giorni di ritiro aveva ammesso ai tifosi di non sapere cosa gli avrebbe riservato il futuro. Ad ora, però, l’ex Ajax è ancora un giocatore del Toro ed è più carico che mai, con Juric che si fida ciecamente di lui.

Gli occhi dell’Inter su di lui

Quando mancano ancora 10 giorni alla fine del mercato, però, non bisogna ancora rimanere del tutto sicuri riguardo la sua permanenza. È vero, infatti, che le squadre di Premier League in corsa fino ad alcune settimane fa si sono tirate indietro dopo le richieste di Cairo, ma ci sono altri club interessati al giocatore. Tra questi anche l’Inter, alla disperata ricerca di un difensore che possa sostituire, almeno numericamente, i partenti D’Ambrosio e Skriniar. I nerazzurri sono in questo momento molto forti su Benjamin Pavard del Bayern Monaco, che i bavaresi però difficilmente faranno partire. Per questo motivo, Marotta ha messo gli occhi sul numero 3 granata. Ancora nulla di concreto, però, con Schuurs pienamente concentrato per dare il massimo per il Torino e che, sicuramente, resterebbe volentieri in Piemonte.