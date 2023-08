Entrambi obiettivi di mercato del Torino a pochi giorni dalla chiusura, Praet e Barrow non sono stati convocati dai propri club per problemi

Prosegue la marcia di avvicinamento alla Serie A, con il Torino che continua a lavorare in vista dell’esordio contro il Cagliari. Una rosa ancora non completa per Juric, che aspetta un esterno mancino e in particolare un trequartista che possa creare una coppia con Nikola Vlasic. In questo senso, dopo che è sfumato Malinovskyi – ufficializzato ieri dal Genoa – Vagnati si è concentrato su due nomi in particolare: Musa Barrow e Dennis Praet. Il primo è in uscita dal Bologna dopo non aver convinto con il proprio atteggiamento Thiago Motta nel corso della preparazione estiva; il belga, invece, vorrebbe cambiare aria dopo la retrocessione del Leicester City, e gradirebbe molto un ritorno in Piemonte.

Barrow e Praet entrambi non convocati

I due non sono stati convocati dai rispettivi allenatori per le gare di campionato in programma questo weekend. Il gambiano, infatti, non prenderà parte alla sfida contro il Milan, come annunciato dallo stesso Motta che ha dichiarato: “Musa non è disponibile per la prossima partita“. La seconda punta convive infatti con un problema ormai dall’ultima parte del ritiro, e non si è ancora del tutto ripreso. Praet, invece, sembrava dover partire titolare con il proprio Leicester nella sfida contro il Cardiff City, ma alla stesura delle formazioni ufficiali tifosi e addetti ai lavori sono rimasti stupiti dell’assenza del giocatore anche dalla panchina. Il motivo, però, non è da legare al mercato, anche perché il tecnico Maresca vorrebbe trattenere il trequartista. Come riportato da alcuni tabloid inglesi, l’ex Toro ha subito un problema nella rifinitura, ed è questo il motivo della sua assenza. Interesse in questo senso anche dei granata, che dovranno valutare, tra gli altri, anche il fattore fisico del giocatore individuato come nuovo innesto.