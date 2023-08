I granata affronteranno il Cagliari nella prima giornata di Serie A: Raoul Bellanova è il grande ex della sfida

Manca pochissimo e anche il Torino giocherà la prima giornata di Serie A. L’avversario è il Cagliari di Claudio Ranieri, appena promosso nella massima serie. Il grande ex della partita è senza ombra di dubbio il numero 19 granata Raoul Bellanova. Infatti il terzino classe 2000 nato a Rho, ha giocato con gli isolani nella stagione 2021/2022. La stagione si è conclusa con la retrocessione in Serie B, ma poi la stagione sucessiva è andato in prestito all’Inter. Con la maglia del Cagliari aveva fatto molto bene ed era stato prelevato dal Bordeaux per soli 700 mila euro, nonostante il valore di mercato fosse di 7 milioni, proprio la cifra che il Toro ha pagato ai sardi per averlo. Non un esordio qualunque in campionato per l’esterno del Torino, che se la vedrà con la sua ex squadra, che lo ha fatto esplodere in Serie A.

Contro il Torino decise il match

Il 27 febbraio del 2022 Torino-Caglari finì con il punteggio di 2-1 per gli ospiti. La partita fu decisa proprio da un gol di Raoul Bellanova, all’epoca con il 12 sulle spalle. Dopo il vantaggio di Deiola al 21′, i granata avevano trovato il pareggio con Belotti al 54′, ma poi al 62′ il gol di Bellanova aveva chiuso i conti. Ora però si tratta di passato: Bellanova è il presente e il futuro del Torino.