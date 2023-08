Il serbo classe 1996 dopo un ottima prestazione raccolta in Coppa Italia punta a iniziare alla grande il campionato

Il Toro, dopo aver passato alla viglia di Ferragosto il turno di Coppa Italia contro la FeralpiSalò, nella prima giornata della Serie A 23/24 ospiterà il Cagliari e sicuramente non vorrà fare brutte figure. Tutti dovranno fare la loro parte e cercare di non commettere errori a partire da Ivan Juric che non potrà sbagliare la formazione. Chi è destinato a trovare spazio in campo e che vorrà fare senza alcuna ombra di dubbio bene è Nemanja Radonjic. Il numero 10 granata dovrà e vorrà essere protagonista di una grande stagione, quella che vuole che sia quella della consacrazione. E c’è da dire che la nuova stagione è iniziata con il piede giusto, dato che nella partita contro gli uomini di Stefano Vecchi è stato in grado di mettere in mostra le sue qualità, riuscendo a sfornare una grande giocata che ha portato al gol realizzato da Mergim Vojvoda, giocate che il serbo ha nel suo repertorio e che spera di poter far vedere spesso.

Radonjic, l’obiettIvo oltre a fare bene sono i 3 punti contro il Cagliari

Quella contro il Cagliari sicuramente non sarà una sfida semplice. Sarà un match ricco di insidie contro un’ottima squadra guidata da un allenatore esperto come Claudio Ranieri. Questo però non deve spaventare Radonjic, anzi molto probabilmente lo stimolerà ancora di più ad iniziare nel modo migliore possibile ed immaginabile il campionato dando così continuità all’ottima prova conquistata contro la FeralpiSalò. Per il serbo mettere in cassaforte due ottime prestazioni di fila sarebbe veramente molto importante perché la continuità è sempre stato il suo tallone d’Achille anche nella scorsa stagione. Questo anche per colpa dei diversi infortuni che ha dovuto affrontare. Ormai quelli sono alle spalle ora conta portare in alto il Toro a partire dalla sfida contro il Cagliari, dove l’unica cosa che conterà sarà vincere.