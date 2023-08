Le parole di Juric non lasciano spazio a dubbi: c’è fiducia, ma al momento l’attacco del Torino è un problema

Il turno in Coppa Italia è stato passato e questa sera inizia il campionato del Torino contro il Cagliari. L’attacco del Torino rimane un problema da risolvere. Nella quattro amichevoli disputate in estate (due a Pinzolo e due in Francia), da Sanabria e Pellegri sono arrivati 0 gol. Un segnale preoccupante e nemmeno contro la FerlapiSalò si sono sbloccati. La terza punta potrebbe arrivare prima della fine del mercato, ma al momento le uniche due punte presenti in rosa sono loro. Hanno fiducia da parte di tutti, ma le parole di Juric ieri in conferenza stampa non sono state al miele. Ci si apettava un ritiro con più brillantezza da parte loro, che si sono allenati bene ma non sono stati concreti. Questa sera per entrambi è arrivato il momento di segnare ed esultare, magari proprio sotto la Maratona.

Le parole di Juric

Ieri il croato ha parlato così: “Pellegri? Ni, nè no nè sì. Non riesce ad allenarsi con continuità. La situazione è neutrale, ma non è quello che mi aspetto da Pellegri. Ho grande fiducia in Sanabria. Tutti gli attaccanti, a parte Seck, non hanno fatto un ritiro sufficiente, speriamo che cambino andazzo”. La decisione di coprirsi con una terza punta passa da Pellegri, che non sembra essere in condizioni ottimali, essendo la situazione sempre la stessa. Senza una terza punta, si rischia di rimanere scoperti come successo nella passata stagione. Sanabria invece aveva fatto benissimo nello scorso campionato, ma in ritiro ha faticato parecchio. L’unico di cui Juric ha parlato bene è stato Seck, che però ha qualche piccolo problema alla spalla, che non lo fa rendere al 100%.