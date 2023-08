Il Toro di Juric si appresta ad affrontare il Cagliari di Ranieri. Il tecnico croato non ha vinto contro l’allenatore romano

Ormai la grande attesa per l’inizio di un nuovo campionato di Serie A la si può toccare con mano, dato che la partenza del campionato è ormai a un passo. Il Toro, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la FeralpiSalò, si appresta ad affrontare, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, il Cagliari. Anch’esso uscito vincitore dal primo turno di Coppa Italia con i sardi che hanno battuto il Palermo. Per Buongiorno e compagni quella contro i sardi si prospetta una partita molto complicata, perché è vero che il Cagliari è una neopromossa in Serie A ma è altrettanto vero che i rossoblù hanno in rosa diversi giocatori di qualità. Soprattutto il Cagliari è guidato da un allenatore esperto come Claudio Ranieri che, senza alcuna ombra di dubbio, per gli isolani rappresenta un fiore all’occhiello. Se per il Cagliari Ranieri è un motivo di vanto, per Ivan Juric il tecnico romano rappresenta una “bestia nera”. Infatti, il tecnico croato ha affrontato Ranieri in tre occasioni e tutte e tre le volte ha perso. Però questo è uno stimolo in più in vista della partita di lunedì sera.

Juric-Ranieri: ecco gli scontri del passato

Tutti e tre gli scontri tra Juric e Ranieri sono avvenuti quando il tecnico croato era alla guida dell’Hellas Verona, mentre l’allenatore classe 1971 siedeva sulla panchina della Sampdoria. Il primo match che ha visto sfidarsi Juric e Ranieri risale all’8 marzo 2020 e in quell’occasione i blucerchiati si imposero sui gialloblù per 2-1. A porre il suo nome nella tabella dei marcatori fu Fabio Quagliarella con una doppietta, mentre il gol per i veronesi arrivò grazie a un autorete di Emil Audero. Gli altri due precedenti risalgono tutti e due alla stagione 20/21. Al Bentegodi la Sampdoria sconfisse l’Hellas Verona 2-1. A segnare per i liguri furono Albin Ekdal e Valerio Verre, mentre per i veneti trovò la via del gol Mattia Zaccagni. Infine, l’ultima sfida tra i due allenatori andò in scena a Marassi quando i genovesi vinsero 3-1 e a segnare fu Darko Lazovic per gli scaligeri e Jakub Jankto, Manolo Gabbiadini e Morten Thorsby per i padroni di casa. Ovviamente, Juric spera che lunedì sarà tutta un’altra storia rispetto al passato.