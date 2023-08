Ieri in conferenza stampa il tecnico Ivan juric ha parlato anche del mercato del Torino: il punto della situazione

Il campionato è iniziato e il Torino giocherà la prima giornata questa sera, ma il mercato si chiude il 1 di settembre. La squadra di Ivan Juric è ancora da completare e ieri in conferenza stampa ha rilasciato dichiarazioni anche sul calciomercato. Inizialmente ha detto: “Penso che sia tutto chiaro, sono partiti più giocatori di che quelli che sono arrivati. In questo momento non siamo al livello dell’anno scorso“. Infatti ai granata manca ancora un esterno sinistro, un trequartista ed eventualmente una terza punta, con Singo che verrà rimpiazzato dal ritorno di Lazaro. Poi ha proseguito: “La società ha fatto lo sforzo di confermare buona parte della squadra. Avere un giocatore di proprietà o in prestito è diverso a livello di costo, però è una cosa bella. Se vuoi un salto di qualità, devi sostituire quelli che sono partiti con gente più forte”. Al momento però, il Torino è in quella fase dove deve raggiungere il livello della stagione passata: “Siamo nella fase in cui dobbiamo pareggiare l’anno scorso”.

Sulla questione di Ricci e Schuurs

Inoltre, sempre parlando di mercato, si è espresso su Ricci e Schuurs. I due sono stati al centro delle voci di mercato in questi mesi, ma alla fine sembrano destinati a restare sotto la Mole, convinti della loro scelta. Il croato ha detto: “Ci può essere pericolo, hanno avuto proposte, ma non sono state soddisfacenti. Sono giocatori giovani e in crescita: nel mercato può succedere di tutto”. Infatti il mercato non si chiude prima dell’inizio del campionato e questo può portare a dei problemi: “Finché dura il mercato può succedere qualsiasi cosa”.