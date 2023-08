Calciomercato Torino / L’esterno austriaco arriverà a titolo definitivo: alla società nerazzurra andranno 4 milioni

Valentino Lazaro è ormai vicino, vicinissimo, al ritorno al Torino: l’Inter ha infatti accettato l’offerta del club granata di 4 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno austriaco. Per quanto riguarda il giocatore, aveva già accettato in precedenza la proposta. Il Torino, lo scorso giugno, non aveva esercitato la clausola per il riscatto del cartellino che era fissata a 6 milioni, ora Davide Vagnati è riuscito a ottenere uno sconto sul prezzo, anche se ai nerazzurri andrà una percentuale della futura rivendita dell’austriaco.