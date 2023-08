Malinovskyi torna a giocare in Serie A. Il trequartista classe 1993, che era seguito dal Toro, è praticamente un nuovo giocatore del Genoa

Nelle ultime ore il calciomercato ha regalato diversi colpi, alcuni di alto spessore altri un po’ meno. Un affare che si è concluso a stretto giro di posta e che senza alcuna ombra di dubbio è degno di nota è il passaggio di Ruslan Malinovskyi dal Marsiglia al Genoa in prestito con diritto di riscatto. Il trequartista ucraino dunque è pronto a tornare a giocare nel massimo campionato italiano, dopo averlo imparato a conoscere molto bene durante la sua parentesi all’Atalanta, iniziata nell’estate del 2019 e terminata lo scorso gennaio con il trasferimento del giocatore classe 1993 al Marsiglia. Nelle scorse settimane il nome di Malinovskyi era stato accostato anche ad altre squadre tra cui soprattutto il Toro che, dopo il ritorno di Nikola Vlasic all’ombra della Mole, è ancora alla ricerca di un altro trequartista da regalare a Ivan Juric. Quella che portava al giocatore ex Atalanta poteva essere una pista che ormai è sfumata. Dunque, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati dovrà virare su altri profili e dovrà farlo anche in fretta perché la fine del calciomercato è sempre più vicina.

Cairo aveva dichiarato: “Malinovskyi non l’abbiamo mai trattato”

Il nome di Malinovskyi è passato nelle menti della dirigenza granata anche se qualche giorno fa, a margine della prima semifinale della nona edizione del Trofeo “Memorial Mamma e Papà Cairo”, il patron del Toro era intervenuto in prima persona sulla vicenda e aveva dichiarato: “Malinovskyi? E’ una cosa che è nata così, ma non è che noi abbiamo pensato a lui. Non so come sia uscita questa cosa ma non l’abbiamo mai trattato”. Comunque, adesso è inutile pensare al passato e a Malinovskyi che si appresta ad iniziare una nuova avventura al Genoa. Adesso il Toro deve pensare solo ed unicamente a chiudere gli ultimi acquisti per rinforzare la rosa, in modo da poter ambire a obiettivi importanti.