Calciomercato Torino / Prosegue l’interessamento del Torino per Barrow, con i granata che potrebbero offrire Linetty al Bologna

Manca pochissimo all’inizio della Serie A, anche se il campionato del Torino inizierà lunedì. Alcuni giorni di riposo psicologico per i ragazzi di Juric dopo il faticoso impegno di Coppa Italia, che ha dato ai granata la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo. In questi giorni che separano la squadra da quello che sarà l’impegno che aprirà la loro Serie A, c’è un po’ di tempo per Vagnati per tornare a concentrarsi sul mercato, soprattutto quello in entrata. In questo senso, dopo l’uscita di Singo, diventano tre le priorità per il Toro, da mettere a segno in meno di 15 giorni: un esterno destro, uno sinistro e un trequartista. Proprio a proposito di quest’ultimo, dopo i vari nomi circolati nelle ultime settimane – da Malinovskyi a Praet, ma non solo – il più concreto in questo momento sembra essere quello di Musa Barrow.

Torino, per Barrow si può usare la carta Linetty

Il profilo del gambiano piace molto in particolare a Davide Vagnati, che ha seguito da vicino la sua situazione. L’ex Atalanta, infatti, ha saltato gran parte della preparazione per un problema e, non appena rientrato, non ha soddisfatto a pieno l’allenatore Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano, in seguito alla sconfitta in amichevole contro l’Utrecht, si era sfogato apertamente contro il 24enne, esprimendo delle parole che avrebbero potuto fare intendere come il futuro di Barrow sarebbe dovuto essere lontano dall’Emilia Romagna. Il Torino allora è intervenuto, ragionando su come impostare la trattativa. Il club, in particolare, sta ragionando sul nome di Karol Linetty, che potrebbe essere usato come contropartita tecnica per arrivare al trequartista. Il polacco, infatti, è in scadenza di contratto e chiuso nelle gerarchie. Il Bologna, inoltre, ha perso Schouten, mediano ceduto al PSV, ed è ora alla ricerca di un suo sostituto. Tutto fa presagire dunque che si possa arrivare a una soluzione comoda alle due squadre, ma prima vanno aperti i contatti.