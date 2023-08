Calciomercato Torino / Nuovo obiettivo per quanto riguarda la fascia sinistra: si tratta con la Ternana per Niccolò Corrado

Torino che continua a muoversi sul mercato. La squadra granata ha bisogno di rinforzi sugli esterni e tratta con l’Inter per Niccolò Corrado. Lazaro è vicino al ritorno in granata, ma arriverebbe al posto di Singo, anche se può giocare anche a sinsitra. Su quella fascia dunque c’è solo Vojvoda, che sta facendo molto bene, oppure si può adattare Rodriguez ma servono rinforzi. Terzino sinistro classe 2000, di proprietà della Ternana con cui ha giocato nell’ultimo campionato in Serie B nella stagione 2022/2023. Nato a Firenze, di piede mancino e alto 1,79 metri, garantisce copertura, spinta e ha giocato 79 partite in 2 stagioni.

La stagioni alla FeralpiSalò e alla Ternana

Corrado è cresciuto nel Settore giovanile dell’Inter, nella stagione 2021/2022 è stato mandato in prestito alla FeralpiSalò in Serie C. 43 partite per lui in stagione, condite da 1 gol e 6 assist. Pronto per il salto in Serie B, nella stagione successiva è stato acquistato dalla Ternana. 36 presenze con 1 gol e 1 assist in totale. Potrebbe essere arrivato il momento di giocare in Serie A: il Toro ha messo gli occhi su di lui. La società umbra ha messo nel mirino Brian Bayeye, potrebbe esserci uno scambio di terzini