Calciomercato Torino / Poche prospettive per Ilkhan sotto la Mole ma ha già la prima pretendente, che milita in Serie B

Proseguono i giri di valzer sulf ronte mercato. Il Toro, oltre ai rinforzi, deve pensare alla ricollocazione di alcuni elementi dell’organico, che difficilmente troverebbero spazio restando sotto la Mole. Tra questi, Emirhan Ilkhan, giovane centrocampista arrivato dalla Turchia ma ancora troppo acerbo per Juric. Il periodo già trascorso in Serie A gli ha permesso di accaparrarsi qualche riflettore e ora per il centrocampista si è fatta avanti la Cremonese.

Toro, poco spazio in vista per il centrocampista turco

Che Ilkhan non fosse al centro delle idee di gioco di Juric non è una novità ma ora, con il mercato che accelera, torna ad essere evidente. La preparazione estiva non è bastata a convincere il tecnico croato sdel suo talento ed ora, come l’anno scorso, il suo futuro resta in bilico. Il giovane centrocampista sta ancora cercando il suo posto ma difficilmente sarà in granata o almeno, nel breve periodo.

Toro, Ilkhan a caccia di fortuna

La prima sfida ufficiale della nuova stagione, quella contro la FeralpiSalò, ha fatto da anticipazione su quello che potrebbe accadere anche nel resto dell’anno. Ilkhan è infatti rimasto solo a guardare, situazione che potrebbe andargli stretta alla lunga. Il Toro sta perciò cercando di trovargli una sistemazione altrove, per assicuragli la continuità e lo spazio necessari a crescere e impreziosire il bagaglio d’esperienza. Se con la Samp non ha funzionato, potrebbe esserci un altro club che fa al caso suo: la Cremonese. Attualmente in Serie B, resta un palcoscenico importante con cui mettersi alla prova. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.