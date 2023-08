Dopo la partenza di Singo direzione Francia il d.t. granata Vagnati sta cercando di riportare Lazaro alla corte di Juric

Valentino Lazaro sta per tornare al Torino. La cessione di Wilfried Singo al Monaco e il mancato arrivo di Brandon Soppy ha portato il dt Davide Vagnati a riallacciare i contatti con l’Inter per l’esterno, un giocatore molto gradito a Ivan Juric: dietro la trattativa c’è infatti anche la spinta dell’allenatore croato, che negli scorsi mesi aveva avuto modo di conoscere a apprezzare le qualità tecniche e caratteriali dell’esterno.

Torino, Juric approva l’acquisto di Lazaro

Ma quali sono le caratteristiche di Lazaro che hanno conquistato Juric? Per prima cosa la sua duttilità: l’austriaco può infatti giocare sia a destra che a sinistra e nel Torino sarebbe quindi una risorsa importante da poter utilizzare su entrambe le corsie. Nel 3-4-2-1 dell’allenatore croato gli esterni sono fondamentali e da loro Juric si aspetta anche un contributo importante in fase realizzativa: da loro devono arrivare gli assist ma a loro vengono anche chiesti i gol.

La prima stagione di Lazaro al Torino

Lo scorso anno, nelle occasioni in cui è stato impiegato, Lazaro ha regalato qualche spunto positivo, riuscendo a sfornare anche alcuni assist (3 per essere più precisi), ma senza mai riuscire a trovare la via del gol. Qualora dovesse tornare al Toro, gli sarà chiesto un apporto anche in termini di gol segnati. Ma un passo alla volta. Prima di tutto il Toro deve riportare l’esterno austriaco in granata, poi si potrà pensare al resto.

Bisogna sottolineare che non è solamente Juric che accoglierebbe volentieri Lazaro, e anche Lazaro che tornerebbe volentieri a vestire la maglia granata, anche per poter dimostrare il suo vero valore dato che la sua prima stagione al Toro è stata contrassegnata da un infortunio che lo ha limitato nella seconda parte di stagione.