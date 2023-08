Calciomercato Torino / Il dt Vagnati continua a lavorare per cercare di portare l’attaccante alla corte di Juric

Musa Barrow è uno dei principali obiettivi di mercato del Torino: l’attaccante gambiano, che nei giorni scorsi ha accusato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, rimane un pallino di mercato di Vagnati. La pista però che porta all’attaccante classe 1998 rimane molto complicata. Il Toro cerca di fare sul serio ma vuole abbassare le richieste del club emiliano, che per vendere Barrow chiede 15 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva dalla società granata.

Calciomercato Torino: ipotesi scambio con Linetty

Per cercare di convincere il Bologna a far partire Barrow con destinazione Torino, i granata hanno provato ad abbassare le pretese del club emiliano inserendo nella trattativa Karol Linetty. Con il giocatore polacco che vuole trovare una destinazione dove poter giocare con continuità e non a spezzettoni come rischierebbe di fare rimanendo alla corte di Juric. Il Bologna per il momento prende tempo e sa che il Toro non è assolutamente intenzionato a mollare la presa. Non si esclude l’ipotesi che Barrow possa trasferirsi in granata nelle ultime ore di mercato, anche se Juric spera di no e spera che il gambiano ex Atalanta possa arrivare nel capoluogo piemontese il prima possibile.