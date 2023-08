Calciomercato Torino / Il Como insiste per Simone Verdi, il quale ha ha aperto al trasferimento: settimana prossima incontro con Vagnati

Antivigilia di Serie A, con le prime gare già in programma oggi. Domani Juric si presenterà in conferenza, a un giorno dalla sfida d’esordio contro il Cagliari, mentre nel frattempo continuano i lavori di migliorie della rosa. In particolare, dopo aver ormai chiuso il colpo Lazaro, di ritorno dall’Inter a titolo definitivo, Davide Vagnati sta lavorando sul capitolo uscite, per provare a monetizzare in modo da reinvestire il denaro per i ruoli che mancano nelle gerarchie dell’allenatore. Nelle ultime ore è tornato a farsi caldo il nome di Simone Verdi, in uscita dal Toro nonostante la completa preparazione con il resto della rosa e l’ingresso in Coppa Italia contro la FeralpiSalò. Il giocatore, infatti, continua a piacere al Como, in Serie B, che sembra voler adesso affondare il colpo.

Como, Verdi verso il sì

L’allenatore dei lagunari, Moreno Longo, aveva già manifestato l’interessamento in conferenza nelle scorse settimane, dichiarando: “Il mercato in questo momento incombe sempre di più e i nomi si susseguono. Verdi l’ho allenato nel Torino quando lo schieravo alle spalle di Zaza e Belotti. Lo stimo ed è un giocatore che alzerebbe il livello della squadra, ma di queste cose si occupa il direttore e vedremo cosa riuscirà a fare perché non è un’operazione semplice”. L’operazione, invece, adesso sembra possibile, anche grazie all’apertura del giocatore. Il trequartista ex Verona, infatti sembra disposto a giocare per il Como, nonostante l’abbassamento di categoria. La palla ora passa ai due club, con i lombardi che dovrebbero incontrare Vagnati nella prossima settimana per formulare un’offerta. Trattativa che entra nel vivo, dunque, grazie soprattutto alla disponibilità del giocatore, desideroso di un minutaggio maggiore.