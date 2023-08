Calciomercato Torino / Continuano le operazioni in uscita, con la Ternana che ha chiesto informazioni per il prestito di Gineitis

-2 all’inizio della Serie A per il Torino, nonostante alcune squadre scendano in campo già oggi. Mentre Juric e i ragazzi proseguono la preparazione in vista della sfida contro l’imprevedibile Cagliari, Vagnati continua a lavorare sul mercato, in particolare sul fronte uscite. Al centro dell’attenzione c’è ancora la Ternana, molto ambiziosa in questa finestra di mercato. Dopo la richiesta del prestito di Brian Bayeye, molto vicino all’approdo in Serie B, gli umbri hanno avviato i contatti con i granata anche per Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano è richiesto dal direttore sportivo Capozucca, in buoni rapporti con il dt del Toro, e per questo motivo la trattativa potrebbe evolversi con risvolti positivi nei prossimi giorni.

La decisione spetta al Toro

Nonostante i buoni rapporti, spetta però al Toro e in particolare a Ivan Juric decidere cosa farne del futuro del lituano. Il numero 66, infatti, in questo momento si trova piuttosto indietro nelle gerarchie in mezzo al campo, soprattutto in seguito all’arrivo di Adrien Tameze, e se le cose dovessero rimanere così come sono ora si potrebbe decidere di mandarlo a giocare maggiormente in Serie B. In caso di un’eventuale cessione di Ilkhan o, possibilmente, anche di Linetty, Gineitis potrebbe rimanere in rosa e giocarsi le proprie chance, nonostante, come detto, non sia visto come un titolare o un primo rimpiazzo da Ivan Juric. La trattativa, comunque, entra nel vivo, e a 12 giorni dalla fine del mercato si attendono delle decisioni da parte dei piani alti di casa granata. La Ternana, intanto, aspetta.