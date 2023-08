Calciomercato Serie A / Le trattative di Serie A: Fares possibile contropartita laziale per Sepe. Juve-Berardi: scoppia il caso

Con il campionato in aprtenza, non si ferma il calciomercato. Club ancora a caccia di rinforzi per questa nuova stagione, che ptorebbe riservare diverse sorprese. Primo fra tutti il Genoa, che ha centrato un obiettivo del Torino: si tratta dell’ormai ex Marsiglia Ruslan Malinovskyi, che ha svolto le visite mediche nel capoluogo ligure. Non sarà però l’ultimo. Sulla lista di Gilardino c’è infatti anche Petagna, in partenza dal Monza che starebbe virando su Colombo. Sull’ex Atalanta, anche il Cagliari, che non spaventa il Grifone. Un altro nome per l’attacco è Kouamé, giovane talento della Viola per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

Hellas Verona, centrocampo e attacco da sistemare

Diversi sono invece gli obiettivi dell’Hellas Verona, a caccia di rinforzi a centrocampo. Il primo nome è quello di una vecchia conoscenza del Torino, Soualiho Meité, attualmente al Benfica ma che non reintrerebbe nei piani del tecnico Schmidt. Ci sarebbe poi un acquisto in casa: quello del camerunese Martin Hongla, di rientro da un prestito al Real Valladolid. Anche l’attacco va sistemato con Ngonge verso il Bologna. Il prezzo, fissato a 7 milioni potrebbe ridursi con l’inserimento di Van Hooijdonk in trattativa. L’olandese, fuori dai piani di Thiago Motta, potrebbe sbloccare l’affare.

Serie A, le trattative delle altre

Proseguono le trattative anche delle altre squadre. A creare scalpore nelle ultime ore, il caso Berardi: l’attaccante, corteggiato dalla Juventus, avrebbe deciso di sposare la causa bianconera. Il Sassuolo lo avrebbe però tolto dal mercato, secondo quanto comunicato dal ds Carnevali. Clima teso in casa neroverde. Sponsandosi sull’asse laziale, le Aquile proseguono la ricerca del portiere. Dopo la rinuncia a Llloris, e tempo di voltare pagina e quella nuova porta il nome di Sepe. La Lazio è pronta a fare sul serio e per assicurarsi l’estremo difensore della Salernitana potrebbe inserire Fares nelle contropartite.