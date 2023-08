Calciomercato Torino / Negli scorsi giorni sono arrivate offerte per i due giovani Ilkhan e Gineitis, ma solo uno dei due partirà

Prosegue il calciomercato del Torino, mentre la squadra è al lavoro alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Davide Vagnati è al lavoro in particolare sul fronte uscite, come dimostrano i contatti vivi con diversi club. Non solo Verdi, vicino al Como a cui ha detto sì, e Bayeye, che potrebbe presto unirsi alla Ternana in prestito secco. Il direttore tecnico in questi giorni ha ricevuto due offerte per altri due giovani del Toro. Da un lato Emirhan Ilkhan, centrocampista turco richiesto dalla Cremonese; dall’altro lato Gvidas Gineitis, su cui è piombata nelle ultime ore la Ternana.

Ilkhan e Gineitis, solo uno dei due partirà

Nonostante le richieste avanzate dai due club di Serie B per un prestito, però, solamente uno dei due centrocampisti dovrebbe partire, per ragioni note. In questo momento, infatti, la mediana granata conta sei nomi: Ilic, Ricci, Tameze, Linetty e i due sopra citati. Considerando come solamente in due vengono schierati nel 3-4-2-1, sarebbe controproducente tenere 6 centrocampisti in rosa, diminuendo il minutaggio di ciascuno. Per questo, Juric e Vagnati entreranno in contatto in questi giorni per fare una valutazione sui due, in modo da decidere chi debba essere a partire. In ogni modo, la valutazione si concentrerà su più fattori. In primis lo stesso allenatore vuole garanzie sugli eventuali minutaggi dei due giocatori con Cremonese e Ternana, in modo da non far risultare i prestiti inutili; inoltre, l’ex Verona potrebbe anche chiedere ai due club di posizionare i due centrocampisti in ruoli ben precisi, in modo da trovarli già pronti al rientro l’anno prossimo. In ogni caso, un prestito potrebbe fare molto bene a entrambi, in particolare al turco. Ilkhan, infatti, è quello considerato meno pronto tra i due, e nemmeno l’esperienza alla Sampdoria della scorsa stagione ha cambiato il suo status.