Il Torino è a caccia di un rinforzo per l’attacco: oltre a Barrow c’è anche Correa, in uscita dall’Inter

Juric non ha risparmiato critiche all’attacco granata: la società – che sta lavorando per portare a Torino anche giocatori in altri ruoli – cercherà di accontentarlo. Resta aperta la pista Barrow e nelle ultime ore si è accesa anche quella che porterebbe all’arrivo (in prestito) di Joaquin Correa. Torino e Inter stanno limando gli ultimi dettagli per Lazaro, che tornerà ad indossare la maglia granata, ed è logico che nei discorsi tra club sia entrato anche l’argentino. Correa vuole giocare ma in nerazzurro è chiuso: Marotta ha aperto alle partenze. “Correa vuole spazio – ha detto l’ad nerazzurro a Radio Serie A – e noi non siamo indifferenti a questo. Ausilio sta lavorando su questo, se vuole andare lo accontenteremo“.