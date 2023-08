Serie A / Questa sera, alle 18.30, si aprono le danze per la stagione 23/24, con il derby lombardo tra Inter e Monza

Dopo Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, è di nuovo tempo anche in Italia. Torna finalmente la Serie A, che si aprirà oggi, sabato 19 agosto, alle 18.30 e che darà il via alla lotta scudetto. Ad aprire le danze, proprio chi ha vinto l’ultimo, il Napoli, che affronterà il Frosinone neopromosso nell’anticipo delle 18.30, in contemporanea a Empoli-Verona. Non mancheranno match interessanti nel corso della serata: la Fiorentina, che ha chiuso in crescendo la scorsa stagione, esordirà alle 20.45 contro il Genoa, una delle neopromosse rimessa a nuovo e dalle prospettive interessanti. In contemporanea, subito il derby lombardo tra Inter e Monza.

Serie A, domani Roma e Juventus in campo

Questo primo turno, quasi interamente serale, prosegue domani con due delle mine vaganti degli ultimi anni, Atalanta e Sassuolo,e ntrambe rimesse a nuovo con profili giovani e pronte a lottare per ottenere i primi 3 punti. Sarà poi il turno di Roma-Salernitana: i giallorossi vogliono tornare sulla cresta dell’onda e proveranno a farlo già da subito. Alle 20.45 scenderanno in campo Lecce e Lazio, in contemporanea alle due bianconere di Serie A, Juventus e Udinese, per uno dei match dal risultato meno scontato.

Toro e Milan chiudono la prima giornata

La giornata si chiuderà con i due posticipi del lunedì. Sarà prima il turno del Torino di Juric, contro l’ultima delle neopromosse dello scorso anno, il Cagliari di Ranieri, alle 18.30 al Grande Torino. L’ultimo giro di boa spetta invece a Milan e Bologna, alle 20.45, per una partita che si prospetta essere particolarmente combattuta. Non mancheranno quindi di certo le sorprese, nella speranza di un campionato divertente come quello precedente.