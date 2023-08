Il giovane turco difficilmente verrà confermato da Ivan Juric. Da trovare un’altra destinazione per avere continuità

C’è chi viene e chi va ma anche chi resta a metà ed è il caso del giovane Ilkhan. Definito come il Messi turco dai tifosi del Besiktas, non ha trovato fortuna sotto la Mole alla prima stagione, finendo in prestito alla Samp. Al rientro dal prestito è invece rimasto con il resto della squadra per la preparazione, ma le sorti non sembrerebbero essere cambiate. Resta infatti ancora sul mercato.

Ilkhan, destino in bilico

Un destino ancora da definire per il giovane centrale, che ha potuto assorbire gli insegnamenti di Juric aggiungendo altri tasselli al proprio bagaglio d’esperienza. Il tecnico, che vorrebbe alzare l’asticella, non sembra però essere rimasto particolarmente impressionato e preferirebbe assicurargli spazio altrove. Al Toro rischia infatti di essere sovrastato dalla concorrenza, senza ottenere nulla di entusiasmante.

Toro, destinazione da trovare

È quindi un giocatore in uscita a tutti gli effetti anche se il suo prestito si definirà probabilmente a fine agosto, prima della chiusura ufficiale del mercato. Proseguono l’attesa e la caccia alla prossima destinazione: nel frattempo il turno continua a lavorare con Juric, pronto comunque a mettersi in gioco.