Il programma, di oggi, domenica 6 agosto: dall’ultima amichevole del precampionato al rientro sotto la Mole

Il precampionato va verso la chiusura e il Torino si prepara ad affrontare l’ultima amichevole prevista. Oggi andrà in scena la sfida contro il Reims, che metterà un punto al ritiro in Francia, cominciato il 2 agosto. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17.00 allo Stadio Auguste Delaune, dove si affronteranno le due formazioni. Per il popolo granata sarà possibile accedere al settore ospiti. Dopo la sfida, la squadra lascerà la Francia e ripartirà verso Torino, dove si preparerà alla Coppa Italia.