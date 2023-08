I due attaccanti non sono ancora riusciti ad andare a segno: contro il Reims per sbloccarsi in vista dell’inizio della stagione

Prosegue la preparazione del Torino che, con la Coppa Italia che si avvicina, scalda i motori per l’ultima amichevole del precampionato. Tra chi ha molto ancora in ballo ci sono Pellegri e Sanabria. Entrambi ancora a secco in questo inizio di stagione, cercheranno di sbloccarsi contro il Reims per trovare le conferme sperate.

Toro, amichevoli senza reti per gli attaccanti

Schuurs e Savva contro Feralpi Salò, Radonjic e Bellanova contro il Modena: diversi giocatori sono già andati a segno ma non le due punte granata che, dopo lo 0-0 contro il Lens, si preparano a un cambio di rotta contro i francesi. Occhi puntati su di loro non solo da parte del pubblico: anche Juric vuole infatti un cambio di rotta per evitare di doversi affidare ad altri reparti.

Toro, Sanabria cerca conferme, Pellegri deve ripartire

Se per Sanabria, la speranza è di rivivere una stagione come quella passata, per Pellegri è arrivato il momento di dare prove concrete delle sue qualità. Sbarcare il lunario non basta più. Ancora deludente a livello di continuità e di resa, l’ex Genoa dovrà stare attento a evitare passi falsi o i granata potrebbero metterlo da parte. La prossima sfida è quindi il primo passo per colpire.