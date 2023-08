La classifica delle spese dei club di Serie A dopo un mese di calciomercato: Torino al pari di una grande del campionato

È passato ormai un mese dall’inizio ufficiale del calciomercato in Italia. Le squadre di Serie A ne hanno approfittato per concludere operazioni sia in entrata che in uscita: su tutte il Milan, che ha ceduto Sandro Tonali al Newcastle per la cifra record di 80 milioni di euro e ha messo a segno 7 colpi da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Bene anche l’Inter che ha portato a Milano giocatori importanti come Frattesi e Thuram, mentre la Lazio ha chiuso per Kamada e Castellanos, dopo aver ceduto Milinkovic-Savic. Ma quanto hanno speso i club di Serie A?

La classifica

Ecco la classifica stilata da Transfermarkt delle squadre di Serie A secondo le spese relative al calciomercato.

19) Roma – I giallorossi hanno concluso esclusivamente colpi a parametro zero.

18) Frosinone – 4,4 milioni

17) Empoli – 6,2 milioni

16) Hellas Verona – 6,5 milioni

15) Cagliari – 9 milioni

14) Fiorentina – 12 milioni

13) Lecce – 12,4 milioni

12) Udinese – 12,8 milioni

11) Salernitana – 17,5 milioni

10) Bologna – 18,5 milioni

9) Lazio – 23,9 milioni

8) Genoa – 26,5 milioni

7) Torino, Inter – 27,5 milioni

6) Atalanta – 38 milioni

5) Monza – 41 milioni

4) Napoli – 45 milioni

3) Sassuolo – 52 milioni

2) Juventus – 77,6 milioni

1) Milan – 90,5 milioni