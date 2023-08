Dopo le amichevoli contro Feralpisalò, Modena e Lens, il Torino affronterà lo Stade de Reims: ecco alcune informazioni sui francesi

Il Torino prosegue la preparazione in vista della prossima stagione di Serie A. Gli uomini di Juric sono reduci dal buon pareggio in casa del Lens, formazione di Ligue 1 che ha concluso lo scorso campionato al secondo posto, un punto dietro i campioni del PSG. I granata si apprestano ora ad affrontare lo Stade de Reims, altra compagine transalpina che ha concluso la scorsa stagione in undicesima posizione.

Cosa c’è da sapere sul Reims

Durante l’estate il Reims ha giocato cinque amichevoli, collezionando una sconfitta e quattro vittorie. I francesi hanno battuto Charleroi, Amiens, Getafe e Saragozza, mentre sono usciti sconfitti dalla gara contro l’Eupen. Stando ai numeri la squadra allenata da William Still ha avuto un rendimento molto simile al Toro: ha realizzato e subito 45 reti in campionato (il Toro ne ha realizzate 42 e subite 41). Anche la classifiche dei due club si somigliano e non poco: undicesimo posto per il Reims, a quota 53 punti e decimo posto per gli uomini di Juric, a quota 51. Reims che è orfano di Folarin Balogun, attaccante seguito anche dall’Inter nell’ultima sessione di mercato. Il classe 2001 ha fatto ritorno all’Arsenal dopo una stagione da 22 reti e 3 assist in 39 presenze. È una squadra comunque aggressiva, ma che pecca di qualità individuale. Da tenere d’occhio Marshall Munetsi, che nell’ultima stagione ha collezionato 7 gol e 4 assist, e Junya Ito, ala destra da 6 reti e 5 assist stagionali.