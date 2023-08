Le parole di Ricardo Rodriguez, il capitano del Torino: “Siamo una squadra fastidiosa per gli avversari, è un bel gruppo”

A poche settimane dall’inizio del campionato, Ricardo Rodriguez si è raccontato ai microfoni della Lega di Serie A. “Quando comincia una nuova stagione si è sempre carichi. Siamo rientrati tutti, questo è un bel gruppo, lavoriamo forte e si respira una bella aria. Il primo anno abbiamo fatto 50 punti, il secondo tre in più ma abbiamo perso punti e ancora oggi non capisco come sia accaduto. Dobbiamo provare a fare meglio dello scorso anno”. Cosa serve di più? “Non sempre dopo essere andati in vantaggio abbiamo fatto il secondo gol e poi siamo stati raggiunti, sbagliavamo troppo“.

“Un riferimento per i compagni”

Sul rapporto con i compagni: “Parlo con tutti e anche loro devono sapere che possono venire da me se c’è un problema, anche per questo sono capitano. Provo sempre a fare il massimo e voglio essere un esempio. Anche in allenamento voglio fare il massimo, non posso sbagliare. Il sogno? Intanto stare bene e giocare tante partite, mi sento ancora bene, voglio giocare ancora a lungo. Sono nato con un’ernia diaframmatica, sono stato subito operato. Poi a 14 anni ho avuto un blocco intestinale e sono stato operato due volte in dieci giorni. Però si va avanti, quando un bambino ha la passione deve provarci”.

“Juric può fare un altro step”

Su Juric: “Un bravo allenatore, ne ho avuti tanti ed è uno di quelli top. Lo fa bene, è sincero con me e io lo sono con lui. Ha qualità per fare un giorno un altro step”. Rodriguez ha giocato anche sulla fascia, all’occorrenza: “Mi piace giocare in difesa, come terzo, quarto, quinto, dove l’allenatore mi vede io gioco. Io però ho sempre fatto il terzino nella difesa a quattro”.

“Siamo fastidiosi per gli avversari”

Lo scorso anno due vittorie in campionato contro Milan e Lazio: “Belle sensazioni, abbiamo anche giocato meglio di loro. Noi possiamo vincere contro chiunque, siamo una squadra fastidiosa. Dobbiamo ancora dimostrarlo”. Sul futuro: “Allenatore? Secondo me no, non mi vedo come un allenatore professionista. Allenare i bambini forse sì”.