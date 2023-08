Contro il Lens, ancora una volta, è stato Gemello a difendere i pali della porta granata, rendendosi protagonista di una buona prova

Un test che ha dato segnali molto importanti, quello giocato dal Torino contro il Lens. Vuoi perché i francesi sono arrivati secondi nella scorsa Ligue 1 dietro solo al Paris Saint-Germain e parteciperanno alla prossima Champions League, vuoi perché ancora la rosa granata non è al completo. Nel complesso, però, i ragazzi di Juric hanno fatto una bella figura nella trasferta transalpina, giocando alla pari contro un avversario sulla carta superiore. Ancora una volta, complici i problemi muscolari che infastidiscono Milinkovic-Savic e il fatto che Popa non sia ritenuto ancora pronto da Cataldi e dal tecnico, a difendere i pali della porta del Toro è stato Luca Gemello. Il portiere classe 2000, dopo i 45 minuti giocati nella sfida contro il Modena, è stato riproposto proprio contro i francesi, questa volta per tutta la gara.

Una buona prova del numero 1

Il neo numero 1 della rosa granata si è reso protagonista di una partita a tratti molto buona, macchiata in forma minore da qualche piccola sbavatura nel secondo tempo. Nel complesso, però, va apprezzato il rendimento del 23enne, considerando come, nonostante nella scorsa stagione non abbia mai messo piede in campo, ha continuato ad allenarsi con grande professionalità. E i risultati, adesso, si vedono. Sfida a Milinkovic? Chissà, ma intanto, in questo periodo di problemi fisici per il portiere serbo, si può certamente dire che la porta del Torino sia al sicuro. Nei 135 minuti messi a referto tra Modena e Lens, infatti, Gemello ha portato a casa due porte inviolate e tante belle parate, che hanno entusiasmato anche i tifosi. Insomma, a differenza della scorsa stagione, forse in questa annata Juric potrà dare maggiore spazio anche al portiere italiano, a giudicare dalle sue prestazioni nel precampionato.