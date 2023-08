Lens-Torino, i promossi e i bocciati dell’amichevole del Torino contro il Lens: ecco i top e i flop della partita

Terza delle quattro amichevoli che il Torino affronterà in questo precampionato per prepararsi alla nuova stagione. Dopo Feralpisalò e Modena si è alzato il livello: col Lens è finita 0-0. Un test probante per Juric che ha potuto così verificare lo stato di forma dei suoi a due settimane dalla sfida di Coppa Italia.

I Top di Lens-Torino

SCHUURS: un’altra prestazione all’altezza. Il suo precampionato fino a questo momento è stato decisamente brillante. Un salvataggio sulla linea a portiere battuto dopo aver murato una conclusione pericolosa ravvicinata. Sempre al posto giusto al momento giusto.

TAMEZE: entra nella ripresa ed è subito nel vivo del gioco. Nonostante sia l’ultimo arrivato è già entrato alla perfezione nei meccanismi della squadra. Dinamicità ma pure qualità quando deve impostare.